MUSEO DEL TERRITORIO L’Archeoclub preoccupato per la mancata apertura quotidiana

di Archeoclub Locri

L’attuale situazione relativa alla mancata possibilità di fruizione del Museo del Territorio di Locri risulta alquanto preoccupante, la carenza di personale addetto, situazione aggravata dai pensionamenti recenti, che, ovviamente, doveva essere preventivamente attenzionata in modo tale da non doversi ritrovare oggi con le porte serrate. Si sarebbe dovuto garantire un ricambio del personale, che potesse consentire una regolare apertura del museo al pubblico.

Ed invece rimangono chiuse in questa calda estate le porte del Museo di Palazzo Nieddu, una realtà culturale importante che, non solo completa la visita e la conoscenza della storia locrese, ma può essere considerata un’opportunità per i tanti turisti che affollano la Locride e che girano a piedi per le vie della città, che in questi giorni viene negata.



Riteniamo come Archeoclub di Locri che sia necessario trovare una soluzione concreta che non solo garantisca l’apertura continua, ma, fiduciosi, auspichiamo che si possano realizzare delle attività culturali che siano da supporto e mirate a favorire e suscitare l’interesse compiendo un’azione di valorizzazione, partendo da mostre fotografiche, pittoriche e attività laboratoriali.