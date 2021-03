Caulonia, sulla chiusura uffici Inps interviene Officina delle Idee

Officina delle Idee durante quest’ultimo periodo ha raccolto numerose lamentele da parte di cittadini di Caulonia e anche di altri comuni limitrofi circa il disservizio creato da INPS a seguito della chiusura degli uffici decentrati situati nel nostro Comune.

Come componente politica, e mai sordi alle richieste dei cittadini, ci siamo adoperati nel tentativo di instaurare un dialogo con la dirigenza sovra territoriale dell’INPS al fine di poter risolvere la problematica riscontrata.

Ci siamo rivolti alla dirigenza regionale e nazionale INPS nell’intento di reperire informazioni esaustive in merito a tale scelta.

Se ne coglie chiaramente l’intento di voler mettere in difficoltà le fasce deboli di questo territorio.

Alla nostra prima comunicazione del 12/02/2020 ne è seguita una seconda di sollecito in data 20/02/2020 la quale è stata inoltrata per opportuna conoscenza anche all’ufficio di presidenza della Regione Calabria, all’attenzione del Sindaco Metropolitano, ai ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze quali organi di controllo e vigilanza sull’istituto previdenziale, affinché si potesse instaurare un dialogo costruttivo e risolutivo della problematica.

L’Ufficio di Caulonia è molto importante (anche per i paesi limitrofi) data la numerosa utenza che vi si rivolge e pertanto non possiamo tacere e non dar corso alle richieste dei nostri concittadini i quali da mesi non riescono più a dialogare con l’Ente previdenziale per risolvere i rispettivi problemi e tutelare i propri diritti.

Noi di Officina delle Idee continueremo a mantenere alta l’attenzione sulla tematica, in quanto non possiamo ancora una volta assistere ad un ennesimo impoverimento del nostro territorio. Esigeremo delle risposte, continueremo la nostra azione di tutela dei diritti delle fasce deboli e continueremo a chiedere l’immediata riapertura degli uffici INPS di Caulonia.

Facciamo dunque appello a tutte le forze politiche, sociali e sindacali che abbiano a cuore il mantenimento di strutture funzionali decentrate necessarie alla erogazione di servizi per i cittadini del comprensorio, affinché sostengano la causa.