R. & P.

CAULONIA – Si è svolto ieri mattina a Caulonia un incontro tecnico-operativo, fortemente voluto dal sindaco Francesco Cagliuso, per discutere alcuni aspetti pratici relativi al progetto della nuova variante della Statale 106 in corso di definizione, che attraversa la città ionica dal km 118+650 al km 121+500.

«Abbiamo deciso di procedere ad un tavolo tecnico con l’ufficio urbanistico, guidato dall’arch. Rosella Cavallaro, per valutare ulteriormente alcuni aspetti della proposta progettuale del lotto ricadente sul territorio comunale», ha affermato il sindaco Cagliuso che ha aggiunto: «Ci sono dei passaggi del progetto sui quali abbiamo già dato un nostro parere nel corso dell’incontro che c’è stato nelle scorse settimane a Roma, alla presenza anche dei rappresentanti della Regione Calabria, dove ho avuto modo di rappresentare una serie di argomentazioni tecniche sulle quali abbiamo chiesto un’attenta valutazione di Anas».

«A seguito dell’incontro operativo che c’è stato a Roma abbiamo deciso di approfondire alcuni aspetti del progetto presentatoci dall’Anas, in particolare in relazione all’impatto che avrà il tracciato della nuova variante sul territorio», ha proseguito il sindaco di Caulonia. «Nel corso della riunione abbiamo stabilito un contatto diretto con l’ingegnere Antonella Di Vece, di Anas Calabria, al fine di procedere a breve ad un ulteriore incontro nel corso del quale affrontare, tutti insieme, le questioni tecniche che abbiamo individuato e che abbiamo intenzione di discutere e trovare una sintesi per raggiunge l’obiettivo di rendere la nuova variante uno strumento di crescita globale per tutta Caulonia» ha concluso il sindaco Cagliuso.