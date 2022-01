CAULONIA Domenica il vax day pediatrico

R. & P.

Il Comune di Caulonia di concerto con l’ASP e la collaborazione della CRI, ha organizzato per domenica 23 gennaio un vax day pediatrico per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Un’altra tappa importante nella lotta al Covid.

Mettere a disposizione della popolazione scolastica la possibilità di sottoporre a vaccinazione i nostri bambini, anche in vista della ripresa delle attività scolastiche.

In questo momento a Caulonia sono sospese le attività didattiche in presenza e i nostri ragazzi stanno frequentando in DAD.

La vaccinazione pediatrica rappresenta uno strumento importante in questa fase di pandemia, poiché consente ai nostri ragazzi di riappropriarsi a pieno della loro vita e tornare in sicurezza e con serenità a scuola.

Al riguardo stiamo costantemente monitorando i casi positivi tra la popolazione scolastica e nei prossimi giorni, anche alla luce dei dati, decideremo il da farsi, convinti che mai nessuna DAD possa sostituire la didattica in presenza e, che, l’attività in presenza è assolutamente indispensabile per rendere concreto il diritto allo studio dei nostri ragazzi.

È importante che i cittadini e le famiglie continuino ad aderire alla campagna di vaccinazione perché solo così potremo contrastare questa pandemia. Si invitano le famiglie a portare i bambini alla scuola media di Caulonia Marina domenica prossima dalle ore 9 alle ore 13 per ricevere la prima dose di vaccino.

È importante sostenere la campagna e sottoporsi alla vaccinazione, è un modo per proteggere sè e gli altri.

L’amministrazione comunale di Caulonia