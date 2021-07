CASIGNANA LETTERARIA Al via al contenitore – laboratorio culturale, politico e sociale

R. & P.

E poi tra un post e l’altro su facebook scopri che in un paese della Calabria a Casignana, nella Locride, parte un progetto culturale che ha nei suoi obiettivi quello di voler contribuire alla discussione culturale, politica e sociale attraverso la realizzazione di un contenitore dal nome “Casignana letteraria” che nel programma svela tutta la sua ambizione.

Non solo un luogo di presentazione e rappresentazione delle varie forme espressive letterarie ma anche la voglia di dare forza alle idee, al confronto, fino allo scontro ideologico e culturale attraverso la rivisitazione di un passato non solo recente.

Casignana Letteraria è qualcosa di più di un contenitore culturale, è uno spazio importante non solo intellettuale ma anche fisico perché si colloca in uno dei piccoli borghi della Calabria che non si arrendono all’abbandono e che invece, decidono di resistere tirando fuori la propria identità e coinvolgendo tutta la comunità locale.

E non lo fa solo animando artisticamente l’estate ma mettendo in campo un’idea che a tratti è rivoluzionaria, in questi tempi, in particolar modo quando decide di affrontare nelle calde sere d’estate il tema dei cambiamenti politici degli ultimi 100 anni in Italia attraverso il libro di Mauro del Bue.

Abbiamo bisogno in questo periodo storico e politico come società civile, di ripercorrere la storia del secolo scorso e degli ultimi 20 anni per consentire alle nuove generazioni di fare propri i valori e le scelte che hanno consentito all’Italia di riprendersi da ben due guerre mondiali e diventare una delle nazioni più importanti del mondo ma soprattutto per avere contezza degli errori che sono stati commessi nel passato e quindi, lavorare per un futuro migliore.

Casignana Letteraria piace perché, senza fronzoli e paillettes, ci consente di recuperare il piacere del confronto dialettico senza per questo finire nella banalità dello scontro ma alimentando la speranza che si può, anche nella diversità ideologica, partecipare e confrontarci per rendere migliore il futuro delle nostre comunità.

Benvenuta Casignana Letteraria, contenitore – laboratorio culturale, politico e sociale in Calabria, nella Locride.