CARO ENERGIA Roccella Bene Comune:”Paese in ginocchio”

Stiamo vivendo un momento storico davvero difficile, a livello economico forse ancora più duro del lungo periodo della pandemia.



La grave crisi energetica generata dalla guerra russa in Ucraina sta causando conseguenze devastanti nelle famiglie e in tutte le attività produttive.

Famiglie e aziende sono davvero in gravissima difficoltà nel pagare le utenze elettriche e del gas che, negli ultimi 6 mesi, sono quadruplicate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.



Purtroppo le conseguenze del caro-bollette hanno già fatto le prime “vittime” anche nel nostro paese.

Attività commerciali hanno staccato la spina ed hanno chiuso completamente, altre non aprono al pomeriggio, molte provano a resistere, ma i costi sono davvero insostenibili.



L’Amministrazione del Comune di Roccella Jonica, in questo contesto, invece di provare a fare dei risparmi laddove è possibile, continua, irragionevolmente, a tenere illuminato il Castello, ed alcune vie di Roccella sono risultate immotivatamente illuminate anche di giorno, facendo ovviamente gravare i relativi costi sulle tasche di cittadini ed imprese già salassate.



Ciò non stupisce, considerato che l’Amministrazione Comunale di Roccella Ionica, che ha già portato da tempo tutte le tariffe ed i tributi ai massimi livelli, non si è fatta scrupolo di aumentare anche il costo del pasto giornaliero della mensa scolastica, dei loculi (peraltro già esauriti) e delle luci votive del cimitero, dei parcheggi estivi, della Tassa sui Rifiuti (TARI) e della tariffa dell’acqua potabile



I nostri amministratori continuano a perseguire ostentatamente la logica dell’apparire senza tenere conto delle ragioni dell’essere, in spregio delle gravissime difficoltà nelle quali versano famiglie ed imprese e soprattutto i soggetti più fragili della nostra comunità.



E’ necessario invertire immediatamente questa insensata tendenza e per questo proponiamo che ogni risorsa disponibile (ovviamente di quelle residuate dopo gli sprechi estivi), sia immediatamente utilizzata per aiutare famiglie ed imprese in difficoltà, rinunciando anche a spese future per sfarzose luminarie natalizie.

Roccella Bene Comune