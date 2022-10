BRANCALEONE Ieri incontro di presentazione delle opportunità del Piano di Azione Locale

R. & P.

Ieri, sabato 22 ottobre alle ore 17.30, si è tenuto nella Biblioteca Comunale di Brancaleone, un incontro territoriale organizzato dal GAL Area Grecanica, per la presentazione delle opportunità offerte dal PAL (Piano di Azione Locale), e nello specifico del bando 6.2.1.1 “Start-Up della Rete di Cooperative di Comunità della Calabria Greca” (https://www.galareagrecanica.it/index.php/news/item/998-riapertura-avviso-pubblico-mis-6-2-1).

Bando che interessa i 17 comuni del GAL Area Grecanica: Africo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti.

Dopo i saluti istituzionali del vice sindaco del Comune di Brancaleone Giovanni Alessi, presenti pure gli assessori Lella Parpiglia, Carlo Marcellino e la consigliera Melissa Vitale; sono intervenuti per il GAL il prof. Leone Campanella componente CDA, l’ing. Piero Polimeni responsabile PAL, dott. Nunzio Barone responsabile amministrativo finanziario e il presidente dott. Filippo Paino; la presentazione video è stata curata dalla dott.ssa Noemi Evoli.

Il bando presentato costituisce un’importante opportunità per dare attuazione al Progetto Integrato Servizi essenziali per le aree interne della Calabria Greca, puntando sul sostegno allo Start – Up di Cooperative di Comunità, come occasione per dotare l’area di una rete di servizi essenziali e per consentire ai più giovani di immaginare un futuro lavorativo nella propria terra.

In particolare, ci si è soffermati sul concetto di cooperative di comunità che rappresentano la forma giuridica ottimale per governare azioni promosse dai cittadini che si auto-organizzano al fine di intercettare i bisogni economici, sociali, e culturali e fornire una risposta avvalendosi di strumenti operativi dinamici con l’efficienza economica e patrimoniale tipici di un’impresa.

Un concetto quello di cooperativa che stenta a decollare nel territorio, mentre in altre realtà è già riuscito ad ottenere dei risultati importanti.

Tramite questo bando, il GAL intende supportare quelle cooperative di comunità che progetteranno delle attività rivolte a soddisfare dei bisogni primari in particolare: la fornitura di servizi in supporto delle fasce deboli della popolazione, il miglioramento dell’arredo e dell’igiene dei luoghi comuni, la valorizzazione turistica, il recupero dei beni ambientali e monumentali, delle produzioni tradizionali (agricole, pastorali, artigianali) e delle tradizioni culturali.