R. & P.

TAURIANOVA – Ottimo test per i ragazzi che per la prima volta giocano un partita vera contro la squadra da battere nel campionato di Prima Categoria e che ha allestito una rosa di altissimo livello. Primo tempo equilibrato che si è chiuso sul risultato di uno a zero grazie ad un tiro su punizione del limite di Antonelli con quello che sarà l’unico tiro in porta della squadra della Piana.

Per noi due buone occasioni, una di Luigi Salerno che però tira debolmente e l’altra allo scadere del primo tempo sugli sviluppi di un calcio piazzato insidioso messo in area da Piero Archinà che veniva deviato di testa da Mesiti e successivamente Coniglio colpiva il lato esterno del palo a portiere battuto.

Secondo tempo che partiva con lo stesso equilibrio del primo che veniva però rotto da una assurda esplosione per doppio giallo su Coniglio colpevole di aver solo indicato una rimessa laterale a favore all’arbitro.

Nonostante l’inferiorità numerica i ragazzi hanno lottato come leoni e solo al novantesimo il Taurianova ha trovato il raddoppio su un altro calcio da fermo deviato e che si è trasformato in un beffardo pallonetto insaccato sotto la traversa.

Squadra che comunque è ancora in costruzione e presto sarà integrata con nuovi arrivi ma è importante registrare l’esordio assoluto di ben cinque Under che hanno disputato, tutti, una bellissima partita.