R. & P.

SIDERNO – Classe 1991, storica bandiera e capitano del Bivongi Pazzano ha giocato in categoria superiore. Guerino Coniglio è uomo e giocatore affidabile che può ricoprire tutti i ruoli in difesa. Si aggrega al gruppo un altro elemento esperto che porterà il suo contributo di esperienza ai più giovani per farli crescere e farci crescere in campo e fuori dal campo.