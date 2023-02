BRUNO SICILIANO, un artista che ha la declamazione nel sangue

R & P



Ex Direttore di Poste in pensione, l’ho conosciuto quasi per caso, qualche mese fa. Si trovava davanti ad un noto bar della Locride, seduto ad aspettare. L’aspetto di un uomodi mezza età, robusto, brizzolato, sciarpetta al collo; un artista insomma. L’intuito femminile non sbaglia quasi mai. Improvvisai. Avevo necessità di trovare una voce per la presentazione di una raccolta di poesie, sapevo che lui poteva, volendo, fare al caso mio. Lo guardai e dissi chiaramente che avevo bisogno di “una voce a caso”. Il suo timbro era perfetto, tra il tenore ed il basso, quasi baritono! Accettò subito di buon grado, e con un sorriso, tiepido ma sincero, mi regalò la sua piena disponibilità.

Bruno Siciliano nasce e vive a Gerace. Scrittore di romanzi e attore di teatro da oltre 40 anni. Da poco, ha aperto un laboratorio teatrale presso la Fondazione Zappia a Locri (RC) dove egli stesso, oltre ad essere attore protagonista, rivisita la sceneggiatura dell’Avaro di Molière.

Da sempre amante della lettura e della letteratura italiana, ha sviluppato nel corso degli anni una particolare sensibilità per la scrittura (Ricordatevi di Angelica, 2020. Morte di un fumatore di pipa, 2021) e per la poesie in tutte le sue sfaccettature, cercando di interpretare le stesse ed emozionando chi ascolta, nell’intento di trasmettere pathos e sensazioni. La sua avventura con la Zefiroart ha avuto inizio a gennaio del 2023, poche settimane fa, come anzidetto, quando incontrandolo ho ascoltato la sua voce e percepito nella stessa, la predisposizione per la declamazione di poesie.

E così nel febbraio corrente viene postato sui social un evento in cui l’artista declama tre poesie per la presentazione di “Incommensurabilmente” di Nando Scarmozzino ed in più un pezzo di Petrolini per aprire la serata accompagnato da Sara Novembre (giovane artista originaria di Gioiosa Jonica) al pianoforte.

Bruno Siciliano è un’ oratore drammatico che sa esprimere, attraverso la voce, l’enfasi e i gesti, il senso più autentico del testo “declamato”. Da questo primo esperimento a Palazzo Amaduri in Gioiosa Jonica, ne siamo convinti, partiranno altre occasioni per incontrare l’artista. La Zefiroart è in fermento per la presentazione di M&S3 “Le Offese dell’amore”, un evento artistico culturale che si prefigge di dare spazio agli artisti locali. Ma questa è un’altra storia e la racconteremo più’ avanti.

Carmela SALVATORE