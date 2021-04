Bovalino: la giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo e il focus fra gli studenti

R. & P.

BOVALINO – Oggi si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo, istituita dall’Onu nel 2007 per sensibilizzare le persone e sollecitare le istituzioni di ogni paese a migliorare l’assistenza nei confronti delle persone autistiche e a riconoscere i loro diritti.

In tutto il mondo i principali monumenti e le sedi di migliaia di Istituzioni s’illumineranno di BLU. Il BLU é il colore dell’Autismo. Gli argentini dell’Associazione “Tgd Padres Tea” narrano che “questo colore rappresenta in qualche modo ció che viviamo tutti i giorni noi familiari e le persone colpite: ci sono delle volte che il blu è brillante come il mare in un giorno d’estate, e altre volte che questo blu si fa scuro e si disperde come un mare in tempesta”.

Accendere una luce BLU vuol dire allora accendere le coscienze, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficili tematiche della consapevolezza e dell’inclusione, in ogni ambito della vita sociale. Tematiche spesso intrise di tanta teoria e di buoni propositi che non trovano però adeguato riscontro nella triste realtà, caratterizzata ancora da ostacoli burocratici, da servizi e strutture carenti, da retorica e da tanta ipocrisia.

In questi anni ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare chi affronta con grande dignità e coraggio questa difficile quotidianità. Ho avuto l’opportunità di osservare da vicino il rapporto complicato, misterioso e indissolubile che lega questi straordinari ragazzi ai loro genitori. È stata un’esperienza coinvolgente, che mi ha arricchito del loro coraggio, della loro determinazione e della loro capacità di buttare sempre il cuore oltre l’ostacolo, anche per una piccola conquista.

Ringrazio la nostra Dirigente Rosalba Zurzolo, sempre attenta e sensibile alle tematiche sociali, e tutto il personale scolastico del nostro Istituto Comprensivo per avere accolto l’invito del Presidente ANGSA Calabria Vito Crea che ha proposto a tutti gli insegnanti, di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della nostra Regione, di illuminare le coscienze in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo organizzando, al rientro dalle vacanze pasquali, un momento informativo e formativo nelle proprie classi, sia in presenza che a distanza, proponendo una serie di attività finalizzate a coinvolgere e stimolare ragazzi ad intervenire su questo importante tema.

Sarà l’occasione per colorare idealmente le nostre classi di BLU. L’impegno dei docenti e degli studenti dell’Istituto Comprensivo Mario La Cava di Bovalino su una tematica così importante, sarà il nostro piccolo contributo ad una grande battaglia di civiltà.

Dott. Bruno Squillaci

Presidente Consiglio di Istituto

Istituto Comprensivo Mario La Cava – Bovalino