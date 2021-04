R. & P.

LOCRI – L’Amministrazione comunale di Locri anche quest’anno partecipa alla Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo, in programma per il giorno 2 aprile.

L ’obiettivo della giornata è quello di far luce su questa disabilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari.

A tal proposito l’Assessorato alle politiche sociali e pari opportunità del Comune di Locri, guidato da Domenica Bumbaca, ha organizzato il webinar dal titolo “L’autismo è parte di noi”, un confronto tra specialisti e soprattutto tra genitori che testimonieranno le loro esperienze.

Dopo i saluti istituzionali si assisterà alla proiezione del video fumetto di Lea Gimbri “La mia giornata”, seguiranno gli interventi della psicologa Maria Rita Canova, psicologa specializzata nei Disturbi del comportamento e dell’apprendimento psicoterapeuta cognitivo comportamentale in formazione, garante dei disabili del Comune di Bovalino, presidente Coordinamento regionale Garanti per persone disabili; della rappresentante dell’Associazione Labor Locride e psicomotricista Angelica Iaconis e della psicologa psicoterapeuta Michaela Diano.

Spazio e voce alle testimonianze di mamma Caterina e Florence e i ragazzi, mentre l’intervento conclusivo sarà affidato a Vito Crea al Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo Calabria, Angsa Calabria Aps e Associazione Adda ( Associazione Difesa Diversamente Abili). Staseraverrà illuminata di blu la facciata di Palazzo Nieddu del Rio per aderire all’iniziativa di sensibilizzazione Light it up blue.