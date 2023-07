R. & P.

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria n°87 del 03.03.2023, è stato emesso Avviso Pubblico per la partecipazione di contributi per un max di €10.000 per la progettazione dei Peba.

Apprendiamo che che con determina n°385 e’ stato approvato il costo del calcolo compensi per la progettazione.

Con immenso stupore, restiamo basiti nel vedere che per solo € 8355,94 NULLA SI E’ FATTO DA ANNI specie con l’avvento della nuova Amministrazione targata Agave, operante oramai da oltre 6 anni.

In questi anni lo abbiamo chiesto a gran voce questo strumento, e ricordiamo benissimo che l’attuale Presidente del Consiglio, ex assessore alle Politiche sociali, ci propinava l’attuazione di questo perfino con i ragazzi del locale Liceo nello svolgimento dell’alternanza scuola lavoro!

Per anni si sono persi ingenti risorse corrispondenti al 5% dei finanziamenti ottenuti con un semplice clik o con la risposta di un “SI” o un “NO” ci auguriamo che il Comune di Bovalino riesca ,essendo un bando a sportello che scade il 15.07.2023, a rientrare nella graduatoria dei Comuni finanziati, ma conoscendo la celerità politica/amministrativa nutriamo forti dubbi.

Visto l’esiguità delle somme previste e visto l’aumento esponenziale, per legge, delle indennità di carica degli amministratori invece di propinarci “pane e circense” un piccolo gesto di circa € 1600 potrebbe essere destinato all’uopo.

Visto che siamo ad una settimana dalla scadenza, precisamente alle 23.59 del 14.07.2023,ci aspettiamo delibera di Giunta/Consiglio comunale di approvazione alla partecipazione e dichiarazione di impegno inerente il cofinanziamento con indicazione della relativa copertura finanziaria.

Vito Crea-Presidente

ASSOCIAZIONE ADDA