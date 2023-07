di Redazione

«Il centro storico di Gerace sta diventando una colorata vetrina per i visitatori grazie anche all’attuazione del progetto di decoro floreale che è stato realizzato dall’associazione dei commercianti geracesi, la Jerax, che in linea con la mission di Confcommercio di Reggio Calabria ha consentito di abbellire le vie del Borgo. A loro e a tutti i commercianti che hanno contribuito per rendere ancora più bello e ornato di fiori il centro vanno i nostri ringraziamenti».

È quanto ha dichiarato il sindaco facente funzioni, Salvatore Galluzzo, nel prendere atto dell’impegno profuso dall’associazione Jerax e dai commercianti cittadini: «Come amministratori abbiamo immediatamente sostenuto l’iniziativa che ci è stata presentata dal presidente Salvatore Orlando e dal vice presidente Francesco Marzano e da tutto il direttivo, nonché dalla Confcommercio provinciale, diretta da Fabio Giubilo, perché abbiamo ritenuto di fondamentale importanza lavorare in sinergia per Gerace e per i geracesi e, per rendere la nostra città sempre più accogliente. I colori e i profumi delle piante rendono ancora più piacevole la passeggiata tra le vie del centro storico».

«Il progetto al quale lavora l’Amministrazione è quello di destagionalizzare il turismo e dare maggiore impulso anche al settore commercio. Un obiettivo che si può realizzare ancora più rapidamente con questo tipo di sinergia avviato con l’associazione che rappresenta i commercianti. Ed è con loro, del resto, che stiamo programmando una parte fondamentale per la riuscita del prossimo “Borgo Incantato”, patrocinato da Comune di Gerace, Regione Calabria, Ministero della Cultura, un evento che richiama migliaia di visitatori da tutta la Calabria a Gerace che è in programma dal 25 al 28 luglio».