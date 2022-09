Bingo, lasciato solo dal suo proprietario ora cerca una nuova famiglia

di Simona Ansani

BOVALINO – Lui è Bingo, cerca casa anche se già una la aveva. Il suo destino però ha preso una piega diversa, perché il suo compagno umano, ormai anziano e non più in forze per prendersi cura di lui, e con pochi soldi a fine mese, non è riuscito a tenerlo con sé.

Triste vero? Eppure quando la solitudine bussa alla porta, la migliore medicina è circondarsi di affetti, come quello dell’amore di un cane o di un gatto. Ma quando l’età avanza non c’è da fare molto e con le lacrime agli occhi e il cuore che si fa piccolo dal dolore, si prendono le decisioni più difficili. Ora Bingo si trova presso il centro di Anime Randagie a Bovalino, con i volontari che si prendono cura di tutte le anime belle e dolcissime che ci sono dentro la struttura. Bingo cerca una nuova casa e una famiglia che sia pronta ad accoglierlo. Chi fosse interessato può contattare direttamente l’associazione Anime Randagie o inviare una mail alla nostra redazione info@lentelocale.it.