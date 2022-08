BIANCO Tutto pronto per festeggiare la santa patrona

R. & P.

BIANCO – Tutto pronto per i festeggiamenti della santa Patrona della cittadina, Maria S.S. di Pugliano, che finalmente, dopo le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, riprende a pieno ritmo il programma religioso, che prevede una fitta serie di celebrazioni con processioni a partire dal prossimo sabato 13 agosto con la tradizionale fiaccolata sul mare dove la Santa Patrona verrà portata in barca affiancata da un lungo corteo di fedeli, mentre domenica è prevista la solenne processione alla presenza di cittadini, turisti, autorità civili e militari.

Come da ricorrenza, Maria S.S. di Pugliano dal suo Santuario verrà portata alla chiesa matrice nella parte alta della città di Bianco dove stazionerà per qualche ora, per poi fare la sua ascesa intorno alle ore 21:00 per rientrare nel Santuario della Madonna di Pugliano.

La stessa novena sarà predicata dal rev. Padre Aldo Bolis, già parroco di Bianco, affiancato da padre Angelo Maffeis.

Attualmente l’ente comunale è gestito dal commissario prefettizio, viceprefetto Francesco Campolo che in sinergia con la Polizia Locale, l’arma dei Carabinieri di Bianco e la Polizia di Stato di Bovalino hanno adottato un piano di sicurezza molto fruibile, in grado di gestire le migliaia di presenze che si registreranno durante i tre giorni di festa, infatti, l’ultimo giorno sarà il 15 agosto.

Nella stessa nottata il cielo di Bianco verrà dipinto dai fuochi pirotecnici che con i loro colori trasmetteranno ancora una volta, quella sensazione di pace e tranquillità tanta attesa.

Siamo immersi in un disegno straordinario di salvezza, ma gli uomini si sforzano diabolicamente di non riconoscerlo e anzi di contrastarlo.