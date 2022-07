BIANCO Petizione dei circoli Pd per salvare la filiale di Banca Intesa

R. & P.

È pervenuta notizia che a breve sarà soppressa la filiale di Bianco della Banca Intesa San Paolo. Questa decisione costituisce un grave stato di disagio non solo per la popolazione di Bianco, ma anche quella di tutti gli altri comuni ricadenti nella vallata del Bonamico, del Careri e Laverde, che in buona parte usufruiscono del servizio bancario. il Circolo PD di Bianco ha organizzato una petizione popolare finalizzata alla richiesta di rinunciare alla soppressione del servizio finora erogato dall’agenzia di Bianco. Il Circolo del PD di Bovalino condivide l’iniziativa e organizza una raccolta di firme con la stessa finalità considerando che moltissimi operatori economici e semplici cittadini di Bovalino usufruiscono dei servizi bancari presso la suddetta agenzia. A breve sarà data notizia delle modalità e dei tempi per raccolta delle firme.