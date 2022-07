SIDERNO Convocato per giovedì 28 il consiglio comunale

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Torna a riunirsi in orari pomeridiani il consiglio comunale di Siderno, convocato dal presidente Alessandro Archinà per giovedì 28 luglio alle ore 18 in sessione ordinaria di prima convocazione. Qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, è prevista una nuova convocazione per venerdì 29 alle 19.30.

Undici i punti all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione del verbale della seduta tenutasi lo scorso 30 maggio (nella foto), si discuterà della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Quindi, saranno ben sette i punti all’ordine del giorno incentrati sul riconoscimento di altrettanti debiti fuori bilancio, per sentenze emesse dal Giudice di Pace o dal Tribunale di Locri, a testimonianza della costante e forte incidenza che continua ad avere il contenzioso sui conti dell’Ente, come più volte sottolineato dalla sindaca Mariateresa Fragomeni in occasioni di precedenti sedute del civico consesso.

Il decimo punto riguarda la consulta cittadina, che di recente ha eletto l’avvocato Vincenzo Bruzzese alla presidenza. L’assemblea civica completerà la composizione dell’organismo rappresentativo delle associazioni che operano nel territorio con la nomina di due propri rappresentanti, una prerogativa prevista dall’articolo 3 del regolamento comunale per la consulta cittadina.

La seduta si concluderà con una comunicazione riguardante la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Calabria – numero 59/2022 che, presumibilmente, sarà dibattuta col consueto vigore tra la maggioranza e i due gruppi di opposizione.

Insomma, sarà un confronto in aula che proseguirà fuori la sala delle adunanze con due attese manifestazioni concomitanti: “Immersi nel blu” (riservata ai comuni che si sono aggiudicati la Bandiera Blu della Fee) che avrà luogo nel rione “Sbarre” a cura dell’amministrazione comunale mentre nell’antico palazzo Malgeri “Siderno 2030” ha organizzato la mostra fotografica collettiva “Siderno nascosta” con apertura dalle 19 alle 23.