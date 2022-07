MR. MUSCOLO & I SUOI ESTROGENI On line il video del nuovo brano

R. & P.

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Il baffetto c’è; la laurea in legge e la toga di avvocato pure. Ma non è Paolo Conte. Vuoi per lo stile più scanzonato e vuoi per l’appartenenza territoriale a quella “Calabria Ultra” che è l’autentica protagonista del nuovo video “Una segreta follia”, on line dallo scorso 13 luglio.

Mario Muscolo da Ardore, avvocato, cantautore e frontman del gruppo “Mr. Muscolo & i suoi Estrogeni” celebra il ritorno sulle scene dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia da CoVid-19 e lo fa in grande stile, coinvolgendo nel suo progetto artisti come Paolo Sofia, Francesco Pappaletto, Peppe Platani, Alex Dattilo, Peppe Zuccalà e Gigi Talotta.

“Ognuno di essi – spiega in una nota Mario Muscolo – imprime al brano il proprio stile. Ecco che ritroviamo, quindi, la base ritmica dance, i suoni che richiamano le atmosfere anni ’80, il tocco funky, l’assolo rock…che si fondono armonicamente in quello che risulta essere un brano piacevole all’ascolto, leggero e ritmato, ma con un significato molto profondo che lascia in bocca una “malefica dolcezza…una benefica amarezza”. Il testo della canzone ed il videoclip ruotano attorno all’idea di un amore sognato, un amore immaginato, un amore proibito; come un alternarsi tra sogno e realtà, mentre la musica ti travolge al ritmo di un ritornello che rimane subito impresso nella memoria. Il videoclip di Una segreta follia – prosegue – è ambientato in luoghi suggestivi del nostro territorio: da Siderno alla Tonnara di Palmi, da Locri al centro storico di Ardore, fino ai Calanchi di Palizzi…mettendo, così, in risalto anche le bellezze di alcuni luoghi a volte sconosciuti anche agli stessi calabresi”.

Il brano giunge a tre anni di distanza dall’uscita del singolo “Latinodentro” e dalla prematura scomparsa del bassista della band Roberto Chiricosta.

Il video è stato prodotto da Streets Video Produzioni per la regia di Vincenzo Caricari.