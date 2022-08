BIANCO Chiusura filiale bancaria Intesa San Paolo Spa:il supporto del consigliere regionale Crinò

R. & P.

BIANCO – Nei giorni scorsi un importante incontro si è svolto presso la Prefettura di Reggio Calabria.

Un incontro sposato dal consigliere regionale Giacomo Crinò sulla chiusura della filiale bancaria Intesa San Paolo S.P.A.

“Ringrazio, con sincerità, il vice prefetto vicario, dottoressa Stefania Caracciolo, per la sensibilità e la solerzia dimostrata e per aver accolto la mia richiesta di convocazione urgente di un tavolo di crisi sulla paventata chiusura della filiale bancaria di Bianco. Sono stato a questo tavolo, unitamente al commissario prefettizio del Comune di Bianco, dottor Francesco Campolo, a difesa della nostra filiale, a difesa delle legittime esigenze di un intero territorio che non può rimanere sguarnito di un importante presidio quale lo storico sportello bancario bianchese – ha dichiarato Giacomo Crinò-”.

Lo stesso consigliere regionale ha rivolto un ringraziamento per l’attenzione dimostrata anche ai rappresentanti nazionali e territoriali dell’Istituto Bancario.

Intanto in attesa sulla decisione dei vertici aziendali, molti cittadini, associazioni e gruppi politici si stanno mobilitando per aderire ad una causa “più che giusta”.

Purtroppo la banca fisica, nei piccoli Comuni, potrebbe essere destinata a ridursi.

Il rapporto Temenos-Economist Intelligence Unit (società di software bancaria) evidenzia un importante rivoluzione globale in corso.