FILMUZIK ARTS FESTIVAL Fine settimana di buona musica, laboratori e incontri conviviali

R. & P.

Continua la marcia della 4ª edizione del FilMuzik Arts Festival, manifestazione dedicata al cinema musicale organizzata dall’associazione culturale Bird Production, finanziata dalla Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022, che vanta una volta di più la direzione artistica di Alberto Gatto e dal titolo Pressure che, grazie al patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica, vi attende nella sempreverde cornice del Giardino di Palazzo Amaduri anche giovedì 4 agosto quando, alle ore 21:30, verrà presentato il libro “Solid. Quel diavolo di Scott Lafaro” del direttore artistico del Roccella Jazz Festival – Rumori Mediterranei, Vincenzo Staiano.

Seguirà la proiezione di Jazz Noir, film biografico di Rolf van Eijk dedicato a Chet Baker, che indaga il genio e la sregolatezza del grande jazzista, trombettista e cantante tormentato dalla tossicodipendenza.

Si comincerà presto, poi, venerdì 5 agosto, quando, alle ore 18:30, vi attende Corpo mente e natura, allenamento armonico di mente e corpo a cura della Palestra FreeLife, al termine del quale si svolgerà un aperitivo conviviale.

Alle ore 22:00, invece, appuntamento con la Reading e performance teatrale a cura di Hymnos e Club delle storie dal titolo “La nazione delle piante”, tratta dall’omonimo libro di Stefano Mancuso, in cui le piante stesse prendono la parola per illustrare agli uomini la propria Costituzione sulla quale costruire un futuro di esseri rispettosi della Terra e degli altri esseri viventi.

Sabato 6 agosto, dunque, alle ore 21:30, spazio al seminario di Bio acustica dimostrata a cura del maestro Carlo Frascà, “Il suono della vita”, che farà il paio con l’appuntamento di domenica 7 agosto “La danza della vita”, laboratorio di Bio danza a cura di Alba Alvarez che vi attende di nuovo alle ore 18:30 e al termine del quale verrà proposto un nuovo aperitivo conviviale.

Un programma per tutti i gusti che vi terrà impegnati per l’intero fine settimana e che, soprattutto, farà da testa di ponte a una nuova, strepitosa settimana di eventi del FilMuzik Arts Festival, che, ricordiamo, vi aspetta per tutto il resto del mese di agosto con tantissimi altri appuntamenti di grande qualità e prestigio, realizzati anche grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner.

Per conoscere il programma completo e seguire gli ultimi aggiornamenti dal FilMuzik Arts Festival collegatevi alla pagina Facebook della manifestazione.