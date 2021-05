LOCRI – “Roccella Ionica e Siderno, più altre tredici località balneari calabresi, hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu per il 2021, assegnato oggi dalla FEE. Un plauso speciale va alle località della Riviera dei Gelsomini, uniche nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, che si distinguono per sensibilità ambientale, riuscendo, così, a confermare i parametri per il conseguimento di questo attestato di qualità.

Le soddisfazioni per il territorio, però, non si fermano qui, perché anche il Porto di Roccella Jonica ottiene la Bandiera Blu per gli approdi turistici. Il premio assegnato a Roccella, Siderno e al Porto delle Grazie è il segno di un lavoro attento e tenace, portato avanti dalle amministrazioni comunali e dalla società di gestione, ma anche un sigillo sulla sensibilità ecologica della cittadinanza e sui servizi offerti dagli operatori economici e sociali.

La Bandiera Blu rappresenta un traguardo al quale devono guardare tutte le comunità e tutte le amministrazioni locali, perché, come confermano i dati sull’affluenza turistica, offre visibilità e attrattività alla nostra area, generando flussi turistici significativi, con un impatto economico duraturo.

Proprio sulla Bandiera Blu l’attuale amministrazione regionale, su iniziativa della Presidente Jole Santelli, ha molto investito, comprendendone le straordinarie potenzialità, con l’istituzione del marchio Blu Calabria, un brand per promuovere il turismo nella nostra regione e mettere in rete le località che ottengono l’eco label” – Così il Consigliere Regionale, Raffaele Sainato.