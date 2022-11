Bagnara Calabra: esplosione dentro una costruzione

di Simona Ansani

BAGNARA CALABRA – E’ in corso l’intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco, causato da una esplosione di bombole. Sembrerebbe, il condizionale è più che d’obbligo in questi casi, che ci siano coinvolte tre persone, una di queste sembrerebbe aver perso la vita, mentre gli altri due sono molto gravi. L’esplosione sarebbe avvenuta dentro una costruzione con copertura in lamiera. Sul posto stanno intervento tre squadre di Vigili del Fuoco, quella di Bagnara, di Palmi e di Reggio Calabria con l’aggiunta del carro bombole.

Seguiranno a breve ulteriori aggiornamenti.