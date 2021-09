AUTISMO E DISABILITA’ Crea (Adda) plaude al sindaco di Caraffa

R. & P.

Con un lavoro certosino, senza annunci social o altro, un paesino della Locride di appena 528 abitanti da lezione di attenzione alle fasce deboli ponendosi all’avanguardia dei DIRITTI per la tutela, salvaguardia e inclusione delle persone disabili.

Caraffa del Bianco, guidato dal suo Sindaco Avv. Stefano Umberto Marrapodi, già dal lontano 2014 GARANTIVA a due ragazzini autistici cio’ che allora era una chimera:l’AEC nelle scuole con ingenti fondi di Bilancio Comunale e dal primo giorno di scuola e per tutto l’anno scolastico.

Allora,come adesso,come Associazione ADDA lo abbiamo portato ad esempio da emulare.

Con delibera della Giunta Comunale n°51 dl 3.9.2021 si e’ deciso,dopo confronti con la nostra Associazione e con esperti del settore,di investire le somme aggiuntive per la annualità 2021 decreti del 14 e 30 Gennaio 2020 (contributi per investimenti destinati a opere pubbliche)per un intervento di Adeguamento e cambio di destinazione di locali di proprietà comunale da Centro Diurno per Anziani a Centro per l’assistenza dei ragazzi disabili.

Ci sono Presidenti ff di Regione, Onorevoli, Assessori Regionali ,Sindaci e Assessori alle politiche sociali di tanti Comuni che, si riempiono la bocca di Sociale e maggiormente di Autismo senza capire un tubo. Sfruttano sofferenza facendosi pubblicità mediatica sul particolare non pensando al generale.

Per questi motivi, come nel passato,siamo vicini e offriremo la nostra esperienza e conoscenza ,senza secondi fini.

Speriamo che altre Istituzioni emulino cio’ che Caraffa del Bianco ha progettato e realizzerà con il nostro INCONDIZIONATO appoggio .Vito Crea-PresidenteASSOCIAZIONE ADDA