DIOCESI Riaperto il bando di selezione di un animatore di comunità

Riapertura straordinaria del Bando per l’assegnazione della borsa di studio per l’anno 2022, finalizzato alla selezione di n.1 Animatore di Comunità del Progetto Policoro per la Diocesi di Locri-Gerace.

Il termine per inviare la propria candidatura è stato prorogato al 19 settembre 2021.

La candidatura è aperta ai giovani che risiedono e vivono nel territorio della Diocesi di Locri-Gerace, desiderosi di sostenere e aiutare il proprio territorio e i giovani senza lavoro. Il nuovo animatore sarà selezionato sulla base delle attitudini e competenze che servono a questo ruolo (buona comunicazione, capacità di leadership, ottima conoscenza dell’utilizzo dei social e del pacchetto office, conoscenza della lingua inglese ). Aspetto ancora più importante è la motivazione, non solo dichiarata, ma anche vissuta in esperienze di associazionismo, cooperazione,impegno ecclesiale o civile e volontariato.

Le candidature devono essere inviate entro il 19 settembre. A partire da tale data, i candidati verranno convocati per la loro valutazione, che avverrà con il supporto dell’Equipe Diocesana.

Per candidarsi occorre utilizzare il modello predisposto per la domanda ed inviarlo, corredato da curriculum vitae all’indirizzo email: diocesi.locri@progettopolicoro.it

Restiamo a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti ai numeri 3701350926 – 3202215176

Qui il link al sito della Diocesi di Locri-Gerace https://www.diocesilocri.it/ns/2021/09/07/proroga-bando-del-progetto-policoro/

Qui il link al bando https://www.diocesilocri.it/ns/wp-content/uploads/2021/09/LOCRI_1_Bando-Borse-di-Studio-Progetto-Policoro-2022-1-1.pdf