Associazione “Angela Serra”Venerdì a Locri incontro con la cittadinanza sullo stato del progetto NOLE

LOCRI – Venerdì 27 gennaio, alle ore 11.30, nella Sala del consiglio comunale di Locri, l’Associazione “Angela Serra” per la ricerca sul cancro incontra i cittadini per illustrare il presente e il futuro del progetto NOLE (Nuova Oncologia Locri Epizefiri) per la riqualificazione del reparto oncologico dell’Ospedale di Locri.

Interverranno: il sindaco di Locri Giuseppe Fontana, il presidente del consiglio comunale Miki Maio, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, il presidente nazionale dell’Associazione “Angela Serra” prof. Massimo Federico, il referente regionale dell’Associazione “Angela Serra” Attilio Gennaro.