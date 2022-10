APPUNTI DI VIAGGIO Tre giornate di escursionismo tra borghi e sentieri: prima tappa al laghetto Zomaro il 19 ottobre

di Redazione

Tre giornate di escursionismo tra sentieri, stradine, vicoli e frazioni.

Si tratta dell’attività “Appunti di viaggio”, altra iniziativa promossa dal progetto “Volare Calabria” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che aprirà i battenti mercoledì pomeriggio 19 ottobre, con la prima escursione alla volta del laghetto Zomaro.

Dopo “Palestra di vita” che ha reso protagonisti gli anziani della Clinica Villa Vittoria di Antonimina attraverso la ginnastica dolce e lo sport, questa volta sarà dato spazio alla valorizzazione e conoscenza del territorio sempre in movimento, praticando l’escursionismo tra storia e ambiente.

Alla prima giornata parteciperanno i rappresentanti dell’Associazione Boschetto Fiorito, Anteas Locri, Ambito Territoriale e Circolo Anziani di Locri.

Durante le tre giornate previste da calendario per il mese di ottobre (oltre il 19, anche il 26 e il 31), i partecipanti seguiti da esperti ed animatori, potranno disporre chi di taccuino, chi muniti di macchina fotografica e videocamera.

In questo modo chi non potrà sperimentare questa nuova fase del progetto de “L’Arte dello star bene”, potrà conoscere i luoghi visitati mediante la tecnica del racconto.

«Appunti di viaggio – ha spiegato Domenica Bumbaca, Generatore di Comunità (Ge.Co) per la Calabria – è un diario e grazie all’Associazione Boschetto Fiorito e all’esperto ambientalista Domenico Pelle, si potranno non solo ammirare ma conoscere le bellezze del territorio, riprese dal videomaker Bernardo Migliaccio Spina. Le tre giornate – ha aggiunto – saranno oggetto di un documentario e materiale per la realizzazione dell’attività Arte Terapia “La mia vita è un’opera d’arte”, coordinata dall’artista Maria Adele Longo».

Per la prima giornata di escursione in programma il prossimo 19 ottobre, la partenza è prevista alle ore 14 dalla sede del Circolo Anziani di Locri.