di Redazione

LOCRI – Il nostro “a tu per tu” quest’oggi, è con una delle candidate femminili della lista “Tutti per Locri -Fontana sindaco”.

Si tratta di Ornella Monteleone, avvocato e presidente del Comitato di quartiere Moschetta.

Qual è stato il leit-motiv dal quale è scaturita la scelta della sua candidatura?

Il motivo fondante che ha determinato la scelta di candidarmi in questa competizione elettorale, trae certamente genesi da una passione civile autentica e un legame profondo con il territorio nel quale vivo e che amo. Una passione che è anche azione attiva volta alla costruzione di una vera comunità sociale. Un’azione che dovrebbe sempre essere sorretta dai valori essenziali della competenza e onestà intellettuale. Passione civile e politica sono, secondo la mia prospettiva, i due volti simbiotici della medesima medaglia e trovano corpo ed essenza nel renderci ancorati ai nostri valori, a quei principi che riteniamo eticamente corretti e non a quelli di volta in volta più convenienti. Anche, forse soprattutto, quando scordarsene potrebbe risultare più comodo e vantaggioso. Principi che non possono mai assurgere a patrimonio esclusivo di questa o quella parte sociale nè dei singoli cittadini, ma che debbano necessariamente rientrare nel patrimonio collettivo, di tutti.

La lista della quale fa parte è “Tutti per Locri”. La vostra proposta politica intende proseguire un percorso iniziato ben 10 anni fa. In tal senso, come intende garantire il suo impegno verso e per i cittadini?

La continuità, in politica, è un valore quando l’operato amministrativo è significativamente positivo. Com’è accaduto nella nostra Città. La continuità consente di proseguire la programmazione e di concludere i cantieri in corso, valorizzando i punti di forza che hanno determinato crescita e sviluppo. La dimensione caratterizzante il mio impegno politico, sarà per certi versi innovativa, nella direzione di rendere effettiva la partecipazione diretta alla gestione amministrativa, portando le esigenze più stringenti come priorità sociali, poichè senza ascolto e condivisione, non si potrà mai raggiungere un obiettivo che sia davvero comune e condiviso. Sarà un impegno volto a costruire sinergie per il territorio, l’ambiente, la cultura e nuove opportunità turistiche e professionali. Affinchè nessuno debba sentirsi costretto a fuggire altrove e ciascuno si senta orgogliosamente locrese.

Qual è la sua idea di amministrazione pubblica?

La mia idea di amministrazione pubblica è semplice ma non facile. Ritengo che la gestione della res publica debba essere quanto di più vicino ci sia ai cittadini, poichè rappresenta uno strumento al servizio di tutti. Per tale ragione, troppa burocrazia è certamente un danno. La procedura non può diventare un’alibi per scaricare responsabilità e dilatare i tempi. La formazione in questo senso è l’alleato per eccellenza. L’innovazione tecnologia anche. Un’idea buona messa in pratica è meglio di un’idea ottima rimasta incompiuta. Da questa premessa fondamentale si sviluppa la mia idea che chi amministra debba avere una densa capacità di concretizzare scelte e ideali, in assoluta trasparenza. Soprattutto è fondamentale la lungimiranza di saper guardare lontano, oltre il colore politico, per realizzare tutto quanto sia utile per la comunità. La mia idea di amministrazione è quella che con consapevolezza sappia valorizzare il merito, tagli le spese, riduca gli sprechi e soprattutto dia l’esempio di un governo in trasparenza.

Tra i punti programmatici evidenziati dal progetto politico di appartenenza, quali sono gli ambiti di attività dei quali le piacerebbe occuparsi in vista dei prossimi 5 anni?

Tutte le attività, nessuna esclusa, rivestono un’importanza essenziale nel novero delle attitudini amministrative, poichè questa complessa macchina pubblica – al pari di un ecosistema ambientale – è strettamente interconnessa nel suo buon funzionamento all’espletamento di tutti gli ambiti. Dalle politiche sociali alla cultura, dalle attività commerciali al settore turistico e della tutela ambientale, dalle infrastrutture agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

Un appello ai suoi potenziali elettori. Perché dovrebbero esprimere il proprio placet alla sua persona?

La profonda stima che nutro nei confronti dei cittadini locresi e il rispetto incondizionato delle visioni personali di ognuno, mi rendono orfana della capacità di porgere appelli in questo senso. Sono intimamente convinta che nessuno di noi necessiti di indicazioni persuasive, poichè l’incondizionata determinazione è la libertà etica più bella. Posso soltanto assicurare che, a prescindere da qualunque affermazione, il mio impegno sarà il medesimo di sempre, al fianco della mia città con forza e passione.