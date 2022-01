AMATORI Giocate solo tre partite delle sette previste dal calendario

CAMPIONATO AMATORI

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA SESTA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA

AMATORI AFRICO – AMATORI STIGNANO 0-10

AMATORI BENESTARE – ZALEUCO LOCRI 3-3

AMATORI FRIENDS BOVALINO – AZZURRA AMATORI rinviata

AMATORI CALCIO LOCRI – AMATORI GROTTERIA rinviata

INTER CLUB LOCRI – AMATORI MAMMOLA 6-2

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – VAVALACI SIDERNO rinviata

MONASTERACE AMATORI – AM. REAL BIANCO rinviata

CLASSIFICA DOPO LA SESTA GIORNATA:

AMATORI STIGNANO punti 15

MONASTERACE AMATORI punti 13

VAVALACI SIDERNO E AMATORI LOCRI punti 12

REAL BIANCO, AZZURRA AMATORI E AMATORI GROTTERIA punti 7

INTER CLUB LOCRI, ZALEUCO LOCRI, AMATORI MAMMOLA E LA MARIANNA CINQUEFRONDI Punti 6

AMATORI BENESTARE Punti 4

AMATORI FRIENDS BOVALINO Punti 1

AMATORI AFRICO Punti 0

N.B.: AMATORI LOCRI e VAVALACI SIDERNO 2 PARTITE IN MENO; ZALEUCO LOCRI, AMATORI FRIENDS BOVALINO, AZZURRA AMATORI, AMATORI GROTTERIA, LA MARIANNA CINQUEFRONDI, MONASTERACE AMATORI, AMATORI REAL BIANCO E AMATORI AFRICO UNA PARTITA IN MENO

I contagi da CoVid-19 e la necessaria prudenza di chi vuole prevenire la diffusione del virus hanno indotto otto squadre a rinviare le partite previste dal calendario, tanto che solo tre degli incontri in programma oggi si sono giocati regolarmente.

Ad Africo lo Stignano dilaga (10-0 con triplette di Khoris, Campisi, doppietta di Scuteri e goal di Panaja e Guarneri) e conquista il primato solitario in classifica. Pari 3-3 tra Benestare e Zaleuco Locri. Per i locali sono andati in goal Roberto Marta (doppietta) ed Elio Rocca. Un Mammola in 7 si presenta ugualmente alla sfida con l’Inter club di Locri e perde 6-2. Quattro le reti di Alia e doppietta di Gratteri per i nerazzurri, che a fine gara hanno ringraziato gli ospiti per lo spirito sportivo e amatoriale col quale hanno onorato l’impegno.

Ora, tenendo conto che due tra le favorite per la vittoria del campionato (Vavalaci Siderno e Amatori Locri) devono recuperare ben due partite, si guarda al prossimo turno che riserva il big match tra Vavalaci Siderno e Monasterace Amatori. CoVid permettendo.

PROSSIMO TURNO (8-9 GENNAIO 2022)

AMATORI FRIENDS BOVALINO – INTER CLUB LOCRI

AMATORI GROTTERIA – AMATORI AFRICO

AMATORI REAL BIANCO – AMATORI BENESTARE

AMATORI STIGNANO – LA MARIANNA CINQUEFRONDI

AZZURRA AMATORI – AMATORI LOCRI

VAVALACI SIDERNO – MONASTERACE AMATORI

ZALEUCO LOCRI – AMATORI MAMMOLA