CAMBIAMO GIOIOSA Il “no” del gruppo consiliare all’approvazione del bilancio di previsione

R. & P.

Ci troviamo, ancora una volta dinanzi all’impossibilità di votare un bilancio di previsione che, in linea di massima, ricalca pedissequamente i bilanci degli anni precedenti.

A questo si aggiunga la pochezza di contenuto del Piano della razionalizzazione delle spese di funzionamento e del Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali per il periodo 2022-2024.

Tale dato è indicativo di un’assoluta assenza di prospettiva politica e di una evidente incapacità di spesa e di progettazione.

E’ significativa, a questo proposito, l’incapacità di conseguire il finanziamento di cui al bando “Sport e periferie 2020” che, con uno stanziamento di circa 140 milioni di euro, aveva previsto la possibilità di finanziare, tra l’altro, interventi finalizzati “al completamento ed all’adeguamento degli impianti sportivi”.

Un bando che, vista la cronicizzazione del problema campo sportivo, che ormai va avanti da circa dieci anni tra sciatteria e false promesse, sembrava fatto ad hoc per il Comune di Gioiosa Ionica e che avrebbe consentito di risolvere definitivamente un problema serio ed una situazione ormai imbarazzante.

Una situazione imbarazzante dal punto di vista politico, imbarazzante dal punto di vista sociale, imbarazzante dal punto di vista umano di fronte a tutte quelle persone che profondono risorse economiche ed energie per portare avanti l’attività sportiva nel nostro Comune e che meritano rispetto e considerazione.

Non è un mistero per nessuno il fatto che ormai, anche negli altri Comuni, si parli dello stadio di Gioiosa Ionica tra gli sfottò e l’ilarità che suscita una situazione divenuta ormai surreale.

A ciò si aggiunge una situazione di bilancio preoccupante e deprecabile sia da un punto di vista relativo, in considerazione della floridità dei conti che questa Amministrazione aveva ereditato dalla precedente – con un fondo cassa di 2,5 milioni di euro ormai dilapidato – sia da un punto di vista oggettivo in rapporto ad un disavanzo previsionale di oltre 300 mila euro in pendenza di una decisione da parte della Corte dei Conti sulle gravi irregolarità segnalate con la deliberazione 115/2020.

In questo contesto appare, pertanto, maldestro e non rispettoso della realtà contabile il tentativo di far quadrare i conti prevedendo incassi, provenienti dai tributi comunali, in misura notevolmente superiore a quella degli anni precedenti.

La domanda che sorge spontanea è: come sono state quantificate queste entrate? Se le aliquote delle principali imposte sono state confermate rispetto all’anno precedente da dove deriverebbero questi maggiori incassi? Infine nella stima del gettito delle entrate sarebbe stato opportuno porre attenzione alla circostanza, del tutto verosimile, che gli effetti economici negativi causati dalla pandemia determineranno una riduzione della capacità economica dei contribuenti.

A fronte di un quadro d’insieme che si palesa estremamente negativo e senza alcuna concreta prospettiva di crescita e di sviluppo per il paese questa minoranza ha l’obbligo politico e morale di esprimere voto contrario all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Gioiosa Ionica, 30.12.2021

In Gruppo Consiliare “Cambiamo Gioiosa”