di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte Ansa)

REGGIO CALABRIA – Il sottosegretario del Mimit ( Ministero delle imprese e del Made in Italy) Fausta Bergamotto, ha inaugurato al Palazzo di Vetro a Reggio Calabria, alla presenza delle Autorità locali e alle associazioni di categoria, la Casa del Made in Italy. Con la sottosegretaria Bergamotto, erano presenti, infatti, il direttore generale per i Servizi territoriali, Amerigo Splendori, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il vice presidente di Unioncamere Calabria, Ninni Tramontana, e la dirigenza del nuovo ufficio, guidata dall’ing. Giuseppe Antonio Sofia.

La presenza della sede a Reggio si inserisce nell’ambito delle attività di promozione delle politiche ministeriali nel Sud Italia, con l’obiettivo di fornire uno strumento a disposizione di imprese e cittadini per accompagnare e supportare le esigenze della realtà economiche locali e svolgere in sinergia con gli enti e le amministrazioni del territorio, azioni volte alla valorizzazione e alla tutela del Made in Italy.

La Bergamotto ha dichiarato:”Siamo entusiasti per questa nuova apertura. Sarà un luogo che celebrerà la creatività e l’ingegno delle nostre aziende, un punto di incontro tra Ministero, imprenditori, artigiani e innovatori in grado di contribuire a rafforzare l’identità e la competitività del nostro Paese nel mondo”.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, inoltre, è stato posto l’annullo filatelico, da parte di Poste Italiane, dedicato alla nuova struttura e raffigurante insieme all’Uomo Vitruviano, simbolo della Giornata Nazionale del Made in Italy, anche i Bronzi di Riace, esposti al Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia a Reggio Calabria.

La sede di Reggio, che avrà giurisdizione per Calabria e Sicilia, è avvenuta dopo le aperture delle sedi di Napoli, L’Aquila, Perugia, Catania, Palermo, Taranto e Torino.

Le Case del Made in Italy sono un nuovo punto di accesso e uno strumento messo a disposizione di imprese e cittadini per raccogliere le esigenze delle realtà locali e svolgere, in accordo con gli altri enti e amministrazioni, azioni territoriali di: promozione, valorizzazione e tutela del Made in Italy; supporto alle imprese; analisi e monitoraggio dei mercati locali.

Questi presidi, voluti dal Mimit, si rivolgono a tutti gli operatori presenti sul territorio, e in particolare alle imprese, non solo per promuovere eccellenze consolidate e nuovi trend di sviluppo, ma anche per recepire istanze di policy e captare tempestivamente segnali di criticità. Al tempo stesso la loro azione contribuisce a rendere più incisivi gli interventi di sostegno del Ministero, potenziando capillarmente l’efficacia delle policy e favorendone la comunicazione e l’attuazione concreta presso le realtà produttive.

Le Case mettono a disposizione numerosi servizi, sia informativi che di supporto. I servizi di supporto sono : ricognizione delle opportunità/criticità riscontrate su imprese di filiere locali; sportelli tematici sulle attività prioritarie per il territorio; orientamento alle imprese nei confronti delle iniziative fieristiche di maggior rilievo in raccordo con le altre istituzioni del territorio e la rete delle CMI; raccolta e collegamento delle istanze del territorio aggregate a vari livelli con le competenti Direzioni generali centrali; analisi e follow up delle iniziative/misure politiche del territorio; supporto alle imprese per proprietà industriale e normativa tecnica. I servizi di informazione sono: informazione e diffusione su politiche, strumenti e iniziative del Ministero maggiormente rispondenti alla specializzazione e vocazione del territorio.

Altri servizi offerti sono: monitoraggio della domanda/offerta di competenze per le filiere produttive del territorio; monitoraggio del sistema produttivo e innovativo locale; supporto all’armonizzazione delle iniziative e delle politiche del MIMIT sul territorio (es. CIM, CTE e EDIH con riunioni periodiche di raccordo); attività di raccordo tra le iniziative del Ministero e iniziative locali (es. poli di innovazione regionali); orientamento alle imprese del territorio rispetto sia ai fabbisogni sia all’offerta relativamente a competenze, tecnologie e servizi; osservatorio sui trend economici e tecnologici delle filiere del territorio.

La sede di Reggio è all’indirizzo: Via Sant’Anna II Tronco snc (Palazzo di vetro) – 89128 Reggio CalabriaE-mail: casamadeinitaly.reggiocalabria@mise.gov.it