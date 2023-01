A Casignana si respira il profumo…del tempo

di Antonio Baldari

LOCRI – Un laboratorio cinematografico di Comunità. È quanto sarà presentato al Cinema Vittoria – Sala blu – di Locri, sabato 21 gennaio, a partire dalle ore 10.30, nel contesto più ampio di un progetto pregno di cultura, innovazione e coesione sociale, in buona sostanza ciò che costituisce la base essenziale per spiccare il volo verso il futuro, tanto più se lo si propone in un comprensorio devastato, nella triste realtà, e dalle enormi potenzialità, sempre e soltanto sulla carta.

Dopo aver dato vita alla proiezione del cortometraggio, oggetto gustoso dell’ iniziativa, proveranno a discettare in tal senso Antonio Blandi – project manager “Officine delle Idee” – e Franco Crinò, vicesindaco di Casignana, che modereranno la kermesse, comunque introdotta dai saluti istituzionali di Rocco Celentano, primo cittadino di Casignana; in scaletta i numerosi contributi assicurati da Francesco Aiello, Andrea Belcastro e Dario De Luca, co-registi, a seguire Giovanni Calabrese, neo assessore regionale al Lavoro ed alla Formazione Regione Calabria, e poi ancora Salvatore Cirillo e Giacomo Crinò, consiglieri regionali Calabria; Agata Mazzitelli, delegata alla Cultura per il Comune di Casignana e Guido Mignolli, direttore del Gal Terre Locridee.Concluderanno i lavori dell’assise il deputato Francesco Cannizzaro; Tilde Minasi, senatrice della Repubblica Italiana; Giusy Princi, vicepresidente della regione Calabria; Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locride e Carmelo Versace, sindaco ff della città metropolitana di Reggio Calabria, avendo sullo sfondo della discussione “Locride 2025”, obiettivo di fondo e di svolta di un comprensorio che chiede di essere. E di non soffrire più.