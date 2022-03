8 MARZO L’intervento in aula del consigliere Mattiani

R. & P.

L’8 marzo è la giornata dedicata alle donne e, in particolare, alle conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile.È un giorno che deve continuare a farci riflettere sulla condizione della donna nella nostra società.Per questo, in una giornata così importante, il Consiglio Regionale della Calabria ha ritenuto doveroso approvare delle misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi all’occupazione femminile.Nella specie si tratta di misure atte a favorire l’occupazione femminile anche attraverso il contrasto alle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro, sia sotto l’aspetto dell’accesso al lavoro che della progressione di carriera, in coerenza con quanto disposto col decreto legislativo n. 198/2006.Inoltre, altri obiettivi della norma sono l’adozione di strumenti di equilibrio tra vita professionale e familiare e l’eliminazione delle disparità nella formazione e nel lavoro con riguardo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, alla carriera ed all imprenditorialità, anche attraverso la qualificazione professionale. Il Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani