R. & P.

SIDERNO – Un importante riconoscimento premia la storia e l’impegno della YMCA, insignita della Stella d’Argento al Merito Sportivo del CONI (anno 2023, n. brevetto 7139), per oltre mezzo secolo di attività dedicata alla promozione dello sport e alla crescita dei giovani.

L’attività sportiva dell’YMCA Siderno è inizata ufficialmente nel 1956 e da allora ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, contribuendo in maniera determinante alla diffusione della pallacanestro nella Città di Siderno e in tutta la Riviera dei Gelsomini, tanto da essere attualmente la terza società cestistica d’Italia per affiliazione ininterrotta alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Un percorso costruito negli anni con passione, continuità e attenzione ai valori educativi e inclusivi dello sport.

La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta alla presenza delle cariche sportive del CONI, rappresentate dal Presidente dott. Tino Scopelliti, dal Fiduciario della Locride prof. Salvatore Papa, dall’Assessore regionale allo sport e istruzione Eulalia Micheli e dal Coordinatore Regionale di Sport e Salute Walter Malacrino. Il riconoscimento è stato consegnato al Presidente Giuseppe Galluzzo e del Consigliere Domenico Leonardo, in rappresentanza del Consiglio Direttivo e di tutto lo staff e della dirigenza YMCA, in un contesto partecipato da istituzioni e rappresentanti del mondo sportivo.

Questo prestigioso traguardo rappresenta il risultato di un lavoro condiviso e duraturo. La YMCA desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i tecnici, dirigenti e atleti che, nel corso degli anni, hanno contribuito con dedizione e passione al raggiungimento di tale benemerenza.

Un riconoscimento che non celebra solo il passato, ma rafforza l’impegno per il futuro, continuando a promuovere lo sport come strumento di crescita, educazione e inclusione sociale.