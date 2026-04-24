R. & P.

LAMEZIA TERME – Terza gara della Fase Orologio e terza vittoria di fila per la Sideco Basketball Lamezia che, nella serata di domenica 19 in un Pala Gatti dal tifo sempre presente, ha difeso le mura casalinghe da un Botteghelle Basket sempre sull’attenti: 5G-56 il punteggio finale a referto.

Una gara alternata da fisicità e contropiedi, ma non senza tensione: «Certamente è stata una partita molto tirata e queste due settimane di stop non ci hanno fatto bene – ha detto coach Piccione. In ogni caso, la priorità è sempre stata quella di giocare di squadra. Abbiamo fatto ciò per cui ci alleniamo, ma non sono state delle settimane rosee e si è visto anche dal campo. Posso dire che ci daremo da fare nella prossima e nelle altre settimane per poter dare il meglio di noi come abbiamo fatto finora, sia nella sconfitta che nella vittoria».

I tre lametini in doppia cifra, Mazzei (14pt), Molinaro (13) e Bosone (10) hanno dato solidità e fluidità al gioco, ma non senza il continuo e necessario gioco di squadra. Un gioco, quest’ultimo che, ora più che mai, servirà nelle ultime due gare della Fase

Orologio: «Dobbiamo continuare a lavorare insieme – ha spiegato il numero 7, Antonicelli. Ǫuesta pausa ci ha abbassato il ritmo, come sulla corsa e sull’aggressività. Ovviamente siamo cresciuti tanto da ottobre, in cui il singolo prevaleva sulla squadra e ora si è creato il concetto di squadra per cui terminiamo tante azioni, in difesa e in attacco».

Ora lo sguardo va sia alle due partite finali del girone che ai play-off: « Siamo contenti di essere arrivati ai play-off – ha raccontato il presidente Serrao. Siamo partiti a inizio stagione con la speranza di poterci arrivare. Personalmente ero fiducioso e ho sempre detto ai ragazzi che ce l’avremmo fatta. La prima fase del campionato non è stata positiva per noi e, pian piano, la squadra ha iniziato a trovare i giusti meccanismi e ora ci siamo. La squadra adesso ha una sua identità , grazie all’allenatore, ai ragazzi e a tutti i tecnici, anche ai nostri tifosi. Adesso viene i lbello, giocheremo fino alla fine».

Prossima gara: 26aprile vs CcbAcademy, ore 20.45 al Palagreco di Catanzaro.

Sideco Basketball Lamezia–Botteghelle Basket: 5G-56 (14-14, 16-15, 14-13, 15-14)

Sideco Basketball Lamezia: Cerra 7, Fazzari, Molinaro 13, Antonicelli 4, Bova 3, Diano

4, Bova, Lazzarotti 2, Bosone 10, Torcasio 2, Mazzei 14, Mammoliti. All. Piccione.

Botteghelle Basket: Inguaggiato 5, Riversata 7, Cuya 13, Centofanti 6, Curciarello 10, La Camera, Scopelliti 11, Sarli 4, Cuzzola. All. Fotia.