VIOLENZA DI GENERE A Bovalino un momento di riflessione tra musiche e parole

Riceviamo e pubblichiamo – Grande successo per l’evento “Uomini che raccontano le donne… tra parole e musiche”, organizzato a Bovalino dall’associazione “5D” e dall’associazione “Gamma Formazione”. Un’occasione per dire ancora una volta “no” alla violenza, sotto tutte le sue forme, ma con particolare riferimento alla violenza sulle donne. L’evento si è svolto nella sede di Formacenter, che ha ospitato uno spettacolo fatto di teatro e musica con l’emozionante esibizione del Gruppo Spontaneo (In scena con “Insomnia”: Federica Trimboli, Francesco Violi, Memma Varano, Marinella Violi, Armando Panetta, Enzo Marzano, Giovanni Ruffo. Testi a cura di Giovanni Ruffo e Federica Marzano. Regia di Enzo Marzano) e la straordinaria performance canora di Francesca Totino, allieva dell’Accademia musicale ABC di Costantino Scaglione. È seguito poi il commosso ricordo di Filippo Todaro, giornalista e scrittore, attraverso la lettura delle sue poesie. Una serata, dunque, all’insegna della riflessione e dell’impegno, che ha emozionato il numeroso pubblico presente in sala. La serata si è poi conclusa all’insegna della condivisione con una degustazione di alcuni prodotti tipici.



Grande soddisfazione è stata espressa, per l’ottima riuscita dell’evento, da Maria Alessandra Polimeno, presidente dell’Associazione 5D, e da Francesco Perrone, presidente di Gamma Formazione.

«Picchiare, umiliare, opprimere, isolare, minacciare, mortificare… la violenza sulle donne si declina in vari modi entro le mura domestiche e fuori, e la strada da percorrere resta ancora molto lunga. Per questo – ha dichiarato Maria Alessandra Polimeno, presidente dell’associazione 5D (Tuteliamo la Dignità e i Diritti delle Donne attraverso il Dialogo e Difesa attiva) – vogliamo parlare di violenza di genere durante tutti i 365 giorni dell’anno e non solo secondo calendario, perché è fondamentale farla uscire “dall’ invisibilità” accompagnando questo profondo cambiamento culturale con il coinvolgimento primario degli uomini, perché la responsabilità della violenza alle donne è una responsabilità degli uomini». Negli impegni prossimi dell’associazione c’è la previsione di apertura di uno spazio di ascolto e accompagnamento gratuito gestito da donne e uomini che mettono a disposizione la loro professionalità e la loro esperienza nel lavoro a contatto con donne in difficoltà, accanto ad un laboratorio di lettura per riflessioni su alcuni aspetti della psicologia maschile e femminile.

«Siamo però convinti che un’azione forte – ha aggiunto la Polimeno – su questi temi deve avere una buona sinergia con le istituzioni, per questo abbiamo proposto alla nostra amministrazione Comunale l’istituzione della Commissione PP.OO, con il compito di lavorare alle politiche di genere e alle pari opportunità»

«Abbiamo voluto quest’evento come Gamma Formazione – ha detto dal canto suo il presidente Francesco Perrone – perché i nostri fini statuari prevedono da parte nostra un’attività di informazione e formazione, in questo caso sul tema della violenza di genere. La violenza contro le donne, dallo stalking al femminicidio, è una questione che riguarda tutti. Non è una questione solo femminile ma un tema cruciale di cui le donne e soprattutto gli uomini si devono far carico».