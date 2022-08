Villaggio Moleti di Ciminà – presentati due libri alla Festa della Montagna 2022 (Immagini e Video ESCLUSIVI)

Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2022

MOLETI di CIMINA’ – Nonostante il meteo non presagisse nulla di buono un folto numero di appassionati si è presentato all’appuntamento delle ore 9,30 presso il parco giochi dei piani di Moleti. La passeggiata prevista si è regolarmente svolta partendo dal luogo del raduno e passando per la sorgente dell’Acqua Calda, una delle tante disseminate intorno al villaggio, fermandosi ad osservare la vegetazione veramente superba. Spicca su tutti un bellissimo faggio che sovrasta la sorgente ed un meraviglioso esemplare di agrifoglio (zillastro nel dialetto locale).

Il giro intorno al laghetto, di circa mezzo metro al disotto del livello di sfioro causa le poche precipitazioni, è stato movimentato per la presenza di alcune mucche al pascolo ed un vitellino che aveva superato la staccionata e non riusciva a tornare indietro rischiando di cadere nel bacino da cui non sarebbe più risalito. La comitiva si è adoperata affinché il vitellino tornasse dalla madre e ha provveduto a rimettere a posto la recinzione per evitare futuri sconfinamenti. Come da tabella di marcia la passeggiata si è conclusa all’ombra della chioma di un secolare faggio dove da li a poco si sarebbe svolto il momento culturale della giornata: la presentazione di due libri, Pepi l’americano della scrittrice Rossella Scherl che ha dialogato con Domenico Calabria presidente del prestigioso Caffè Letterario Mario La Cava di Bovalino, e Lì dentro della giovane esordiente Roberta Minnici che ha dialogato con Arturo Rocca presidente dell’Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita.

Il sindaco Giovanni Mangiameli ed il consigliere metropolitano Rudi Lizzi hanno portato il saluto dei rispettivi enti rappresentati rinnovando l’impegno per far crescere il villaggio e la montagna in genere perché rappresenta un punto importante della vita delle popolazioni Locridee. Rocca ha portato il saluto del presidente del Gal Terre Locridee, impossibilitato a presenziare per altri impegni istituzionali ricordando la sfida lanciata per candidare la Locride a Capitale della Cultura Italiana 2025, rimarcando che oggi è stato aggiunto un tassello a questa candidatura con questo appuntamento culturale sotto il faggio monumentale di Moleti.

Il presidente del comitato Pro-Moleti, prof. Giuseppe Pipicelli assente per un imprevisto ha mandato i suoi saluti e l’augurio che la giornata possa contribuire ad animare sempre di più il villaggio. Il pubblico ha molto gradito l’impostazione della festa che ha avuto un seguito culinario presso il punto ristoro del parco giochi. Molto gradito anche lo stand dell’azienda agricola Grillo che ha esposto tutti i prodotti a chilometro zero di propria produzione. Alla manifestazione hanno partecipato decine di centauri del Moto Club Magna Grecia ed del Club Vespa di Cittanova, spiccava la presenza di una bellissima Lambretta del 1963 restaurata e condotta da Enrico Reale di Ciminà.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo e a chi ha curato la comunicazione nelle persone di Maria Antonietta Reale ed Enzo Lacopo.

(Arturo Rocca- Presidente)

