VIDEOCONFERENZA CON SPIRLÌ Le precisazioni di Gianfranco Sorbara

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In merito all’articolo apparso sulla vostra testata dal titolo: “Siderno. Il candidato a sindaco Domenico Barranca e la sua compagine di destra, in video conferenza con il Presidente Spirlì per discutere dell’impianto Tmb di San Leo e della Casa della Salute”Vorrei chiarire che quella riunione di ieri in chat con il nostro presidente regionale, sempre disponibile con tutti, è stata realizzata per incontrare “virtualmente” il nostro Governatore e porre alcuni quesiti. Quesiti diversi rispetto ad ogni interlocutore. La questione evidenziata dai partecipanti di Siderno era strettamente personale e non riguardava gli altri partecipanti.

Io ad esempio, in qualità di presidente regionale dell’ANAS, associazione di promozione sociale ormai credo nota a molti per i tanti eventi che promuove durante l’anno, ho posto al presidente due questioni: di chiedere al Commissario Longo che i volontari associati agli enti di terzo settore in prima linea in questi mesi nell’assistenza agli indigenti, potessero essere inseriti in liste di media priorità nel calendario delle vaccinazioni, in quanto a contatto sul territorio con centinaia di persone al giorno; in secondo luogo ho chiesto novità in merito al tanto divisivo argomento delle scuole, presenza o dad.

Volevo quindi precisare che dell’argomento citato nell’articolo non ero e non sono a conoscenza. Colgo l’occasione Per ringraziare di vero cuore il nostro governatore per il tempo dedicato e le risposte date, sono sicuro che si impegnerà come se fossero sue idee le nostre, facendo proprie le nostre istanze.

Gianfranco Sorbara

Presidente Regionale Anas Calabria