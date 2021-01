ANTONIMINA La denuncia del Comune: “Rubate le griglie delle canalette di scolo”

di Redazione

ANTONIMINA – Un gesto odioso, sia per il modico valore economico del materiale e sia per il disprezzo della cosa pubblica manifestato dai marioli autori. “La scorsa settimana, nella notte di mercoledì, qualcuno – si legge nel profilo Facebook del Comune di Antonimina – ha pensato bene di rubare le griglie in ferro che coprivano il canalone, lungo la strada che porta a Tre Arie. Il grave gesto oltre che creare un danno economico all’ente, ha messo in pericolo l’incolumità dei cittadini che percorrono quotidianamente la suddetta strada.

L’ufficio tecnico con prot. N°179 del 15/01/2021 ha presentato regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Antonimina, per le indagini del caso.

Condanniamo il vile gesto – conclude la nota – e stiamo già provvedendo all’installazione delle nuove griglie”.