di Redazione

A partire dal prossimo 15 maggio fino al 27 luglio, la SGC 682 Jonio-Tirreno rimarrà chiusa per via di alcuni lavori di manutenzione che interesseranno la galleria.

La decisione è emersa nel corso del vertice tenutosi questa mattina in Prefettura a Reggio Calabria.

“Sono lavori che compromettono l’estate della Locride, sotto tanti punti di vista – ha detto il sindaco di Benestare nonchè consigliere metropolitano ai Lavori Pubblici, Domenico Mantegna -. Il 30 giugno si terrà la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, per consentire l’eventuale riapertura entro la prima settimana di luglio, per poi essere completati dopo l’estate”.