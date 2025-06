R. & P. nota del Movimento Politico “Roccella in Comune Prima le Persone”

ROCCELLA IONICA – Il 23 Settembre dello scorso anno, il Consiglio Comunale ha adottato il piano strutturale associato tra il Comune di Roccella Jonica e il Comune di Nardo di Pace. Dopo oltre 40 anni dall’approvazione del piano regolatore generale che ha rappresentato la grande “promessa” di sviluppo rimasta totalmente disattesa, è stato adottato un Piano Strutturale che presenta enormi criticità, crea disuguaglianze e mortifica le aspettative di una larga fascia della popolazione, come dimostrano anche le decine e decine di osservazioni/opposizioni giunte al protocollo del Comune nei due mesi successivi alla pubblicazione sul BURC del Piano Strutturale Associato.

Tutte le criticità del PSA verranno affrontate e discusse in un convegno promosso dal movimento politico “Roccella in Comune – prima le persone” dal titolo: “Urbanistica e governo del territorio: dal piano regolatore generale al piano strutturale comunale”, che vedrà la presenza come relatori di due autorevoli professionisti nel settore urbanistico, il Prof. Domenico Passarelli docente di Urbanistica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’Architetto Attilio Mazzei, vicepresidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Calabria. L’introduzione sarà a cura dell’avvocato Domenico Circosta.

Il convegno-dibattito darà modo ai cittadini, ai tecnici ed agli imprenditori del luogo di confrontarsi con gli esperti e poter ricevere risposte sulle tante perplessità sollevate da questo PSA.Il convegno si terrà Sabato 14 Giugno alle ore 18 nella sala conferenze dell’hotel mediterraneo di Roccella Jonica.I cittadini, i tecnici e gli imprenditori sono invitati a partecipare.