SIDERNO – Una nuova vita per piazza Martiri della Libertà. Hanno preso il via da qualche giorno i lavori di completamento di questo spazio pubblico strategico situato in una zona ad alta densità abitativa, dopo che l’Amministrazione Fragomeni ha riavviato un lungo e tortuoso iter iniziato ben 16 anni fa e arenatosi per le note vicende legate a contenziosi pregressi.

A darne l’annuncio è il vicesindaco Salvatore Pellegrino, che nelle sue precedenti esperienze professionali e istituzionali aveva contribuito al reperimento del finanziamento necessario e che oggi, insieme al direttore dei lavori arch. Domenico Vincenzo Agostino, ha assistito all’avvio delle opere a cura dell’impresa aggiudicataria.

«Si tratta – ha spiegato il vicesindaco – di un’opera che era stata abbandonata nei decenni precedenti al nostro insediamento e che ora riprende vita, confermando la volontà dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni di valorizzare i quartieri situati nelle zone meno centrali della città e creare spazi di incontro e aggregazione per i residenti».

«L’avvio dei lavori di completamento di piazza Martiri della Libertà – ha concluso Salvatore Pellegrino – rappresenta la realizzazione di un piccolo grande sogno e un’altra importante opera che renderà la nostra Città sempre più bella e attrattiva».