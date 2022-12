“Tutti Uniti per Donare” evento dell’istituto Dea Persefone

R. & P.

SIDERNO – Si svolgerà presso la sede di Siderno, in Via Turati, 1, giorno 19 dicembre 2022 dalle ore 10 alle ore 20 l’evento TUTTI UNITI PER DONARE organizzato dall’Istituto “Dea Persefone” di Locri con l’obiettivo di degustare i prodotti natalizi preparati dagli studenti e di devolvere la beneficenza all’Associazione AIL di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Il ricco programma della giornata prevede alle ore 10 l’esposizione dei dolci preparati dagli studenti, mentre alle ore 11:30 il saluto e l’intervento della Dirigente Scolastica, prof.ssa Mariarosaria Russo, delle Amministrazioni locali e della Rappresentante AIL. Il tutto alla cortese presenza della stampa. Successivamente, alle ore 12:30 gli studenti impegnati nel progetto descriveranno i dolci creati nel laboratorio di pasticceria. A partire dalle ore 15:30, sarà possibile partecipare a dimostrazioni varie degli studenti dell’istituto e a degustare i dolci prodotti.