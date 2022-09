TURISMO Corsecom:”La Locride ha tutti i requisiti per essere nominata Capitale della Cultura 2025″

TURISMO Corsecom:”La Locride ha tutti i requisiti per essere nominata Capitale della...

R. & P.

Sono segnali interessanti quelli che stanno emergendo in questo periodo quando ancora si respira aria d d’estate e sulle spiagge, si notano i colori vivaci degli ombrelloni.

Diverse strutture ricettive incominciano già ad ospitare dei gruppi italiani e stranieri che rientrerebbero nella media stagione.

Alcuni di questi sono già nelle strutture, altrI arriveranno verso la fine di settembre e nel mese di ottobre.

Ma quello che maggiormente ci ha sorpreso e incoraggiato è il gruppo di circa 80 turisti del Quebec che per otto giorni hanno girato e stanno concludendo, in lungo in largo, la visita della Riviera dei Gelsomini e le aree interne.

Questo è stato organizzato dallo storico esperto Fernando Spatolisano di origine calabrese, che in sinergia con il tour operator BellaTours, ha impostato un ricco programma che dà la possibilità agli ospiti di scoprire e apprezzare le notevoli eccellenze presenti sul territorio.

Fa parte di un progetto più vasto che prevede la vista di diverse regioni italiane che si distinguono per la loro peculiarità, le loro risorse, le loro attrazioni.

Dopo aver visitato il Veneto, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Sicilia, quest’anno è stata scelta la Calabria e precisamente la Riviera dei Gelsomini.

Spatolisano raccogliendo l’entusiasmo, la soddisfazione, le considerazioni dei componenti del gruppo con piena convinzione ma anche con tanto interesse e tanta passione, ha evidenziato che le qualificate risorse che caratterizzano la Riviera dei Gelsomini, consentono di soddisfare i diversi settori del Turismo che si “muovono” durante tutto l’anno .

Alla luce di questa peculiarità del territorio, che difficilmente si riscontra in altre regioni, e paragonandola ad altre realtà italiane, la Locride ha tutti i requisiti per poter essere considerata “Capitale della Cultura 2025”.

Questa convinzione che ha indotto i numerosi ospiti e gli organizzatori del viaggio a dichiararsi totalmente favorevoli alla competizione, è stata rafforzata dopo aver visitato i numerosi siti storici/archeologici /museali rimanendo affascinati dalle testimonianze e dalle tracce lasciate dai diversi popoli che nei secoli si sono alternati.

Rientrando gli ospiti porteranno nelle loro menti e nei loro cuori le intense emozioni che hanno provato in questo soggiorno, partecipando attivamente a momenti di vita popolare e tradizioni locali come la vendemmia nella vasta e prestigiosa Tenuta Dioscuri di Bianco, produttore del vino Greco e Mantonico, oppure passeggiando tra le bancarelle del grande Mercato di Gioiosa Jonica.

Gli ospiti sono stati accompagnati dal simpatico gruppo di ragazze e ragazzi del servizio civile, coordinati dal dinamico presidente Vincenzo Mazzaferro che ha provveduto a fornire ai visitatori materiale pubblicitario del Comune e del territorio.

Emozionante è stata l’esperienza vissuta a casa di un gruppo familiare del Borgo dove hanno appreso le ricette per preparare alcune specialità locali.

Altri momenti che hanno apprezzato, sono state le passeggiate tra gli antichi Borghi ricchi di storia e di intense vicende umane.

Qui hanno apprezzato le iniziative di giovani che con orgoglio di appartenenza, si adoperavano organizzando varie iniziative per valorizzare il Borgo ed evitare lo spopolamento di queste storiche e suggestive abitazioni.

Molto apprezzata dai cittadini sidernesi e dalle comunità vicine, è stata l’esibizione nella Piazza Portosalvo di Marco Calliari, cantante italo-canadese che collaborando con il Tour Operator Bella Tours, ogni anno segue i gruppi in visita alle diverse regioni italiane.

Il cantante ha creato notevole entusiasmo tra la gremita Piazza con una carrellata di un mix di belle canzoni italiane, integrate con una musica coinvolgente folkloristica che ha coinvolto il pubblico in un festoso e divertente ballo.

La Segreteria del Corsecom