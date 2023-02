TURISMO Il Mazzini alla Bit di Milano per promuovere la Locride migliore

Riceviamo e pubblichiamo – La Borsa Internazionale del Turismo di Milano (BIT) rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti per il compartimento turistico del Bel Paese. L’edizione 2023, in programma da domenica 12 a martedì 14 febbraio, a Milano, si sviluppa presso l’Allianz MiCo. La struttura ospitante rappresenta, altresì, il più grande centro congressi d’Europa: sessantacinque sale e cinquanta mila metri quadri di spazi espositivi. Quest’anno alla BIT di Milano (oltre alla valida promozione, relativa alle bellezze dirompenti che caratterizzano l’intero territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria) si parlerà, nel dettaglio, anche della Locride. Il tutto si è concretizzato grazie all’impegno degli studenti dei Licei “G. Mazzini” di Locri. Gli allievi, attraverso il documentario “Locride 2.0 – “La Pioggia di Londra”, continuano senza sosta ad esportare e promuovere le peculiarità del loro territorio. “Locride 2.0” si sviluppa tramite un documentario, originale e scorrevole, realizzato in lingua italiana ed inglese. L’opera realizzata sulle musiche di Bruno Panuzzo (artista da sempre impegnato nella promozione territoriale, che ha curato anche la supervisione del lavoro) è stato sviluppato sotto ogni aspetto dagli studenti del “Mazzini”. Gli stessi, sempre nella parte artistica e musicale, sono stati sostenuti dall’Official Beatles Fanclub di Roma presieduto da Luigi Luppola. Sono dunque Umberto Galea e Maria Antonietta Reale (quest’ultima docente di lingue) i “volti” e le persone incaricate a condurre “per mano” lo spettare attraverso un racconto dinamico. Lo stesso esporta, con garbo e raffinatezza, quanto di meraviglioso il territorio locrideo è in grado di offrire. Un “esperimento” originale che è stato veicolato dai Licei “G. Mazzini” all’interno di diversi progetti (sempre relativi alla promozione territoriale). L’Istituto, guidato dal preside Francesco Sacco, si riconferma, quindi, come una struttura scolastica “aperta” ed in linea con gli standard europei. La presenza alla BIT di Milano non si sarebbe potuta realizzare senza la preziosa cooperazione con il partner “Full Travel Service di Siderno”. La storica azienda, egregiamente guidata da Giuseppe Canzonieri (imprenditore dinamico e lungimirante) in cooperazione con Giuseppe Firmano (valido professionista del settore turistico) ha cooperato, nel tempo e con grande entusiasmo, con la struttura scolastica di Locri. Sono stati realizzati, con passione e competenza, prodotti multimediali che nel corso degli ultimi anni sono riusciti a proiettare la Locride ad eventi di grande rilievo (tra tutti va ricordato il Travel Experience 2022 svoltosi presso la Fiera di Rimini). Ancora una vetrina importante per la Locride. Ancora un “passaggio”, in questo caso, all’interno di un evento nazionale storico e di caratura. Quanto ottenuto, grazie ad uno sforzo sinergico e congiunto, suggerisce ancora una volta, che la strategia più efficace per la promozione territoriale passa (senza retorica alcuna) solo attraverso la massiccia cooperazione tra Enti, Associazioni, Aziende e persone di “buona volontà”.