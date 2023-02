di Gianluca Albanese

SIDERNO – Si arricchisce ancora di più l’offerta sanitaria dello studio cardiologico del dottor Michele Iannopollo a Siderno, che già da tempo si avvale delle consulenze di specialisti di chiara fama come il dottor Rolando Libri, specialista in ortopedia pediatrica, e il suo omologo Massimo Scimone, esperto in Ecocardiografia fetale.

Da oggi, infatti, nello studio di contrada Cerchietto visiterà il professor Giovanni De Caridi del Policlinico di Messina, specialista in chirurgia vascolare e diagnostica strumentale eco color doppler. Le visite specialistiche e gli esami strumentali che eseguirà riguarderanno sia gli arti inferiori che i superiori, il collo, il torace e l’addome.

Per prenotare un appuntamento, basta chiamare il numero 0964/342340.