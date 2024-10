di Simona Masciaga

SIDERNO – L’amministrazione comunale sotto la supervisione del sindaco Maria Teresa Fragomeni oggi ha deciso di apporre una statua di John Lennon, con tanto di inaugurazione e festeggiamenti opportuni. La domanda sorge spontanea:” Per quanto abbia scritto e musicato l’egregio autore e…chapeux all’intento, la popolazione si chiede, in coro, perché non a Mia Martini, a Rino Gaetano, a Mino Reitano, a Otello Profazio o più largamente e sicuramente più culturale (visto l’obiettivo) a Francesco Cilea.

Apprezzando pure l’iniziativa, ci si chiede perché. Se si andasse bene ad analizzare la storia della musica e, l’evento strabiliante dei Beatles nella nostra tradizione musicale, si potrebbe affermare che, gli stessi, ridussero l’intera armonia italiana, fatta di settime, none, aumentate ecc, in un semplice giro armonico gestibile in ogni tonalità di esecuzione. Se, pertanto, i Beatles hanno sminuito in semplicità esecutiva anni di storia fatta da nomi come Verdi, Puccini, Mascagni, Bellini, Leoncavallo, Rossini, Donizetti ecc ecc, dobbiamo sostenere che il testo di pace e libertà era già presente nel melodramma italiano! Non è un giro armonico a fare la differenza, non è un testo scritto in Inglese che pochi conoscono, non è, tutto sommato, una novità! Francamente abbiamo avuto e abbiamo autori locali e nazionali che meritano maggior attenzione.