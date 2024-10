di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – La Biblioteca “Pietro De Nava” di Reggio Calabria ha annunciato la ripresa del programma “Nati per Leggere”. Da martedì 22 ottobre, quindi, si coltiverà l’amore per la lettura fin dalla prima infanzia, perché questo è un progetto rivolto ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie, gratuito e aperto a tutti. E’sostenuto dal Comune di Reggio Calabria e dal Sistema Bibliotecario Regionale, con l’obiettivo di far scoprire ai più piccoli il piacere della lettura, stimolando il loro sviluppo cognitivo ed emotivo e offrendo preziosi momenti di condivisione familiare.

Con “Nati per Leggere”, la Biblioteca De Nava si propone di creare una comunità di lettori, una rete di famiglie, volontari ed educatori uniti dall’impegno di promuovere la lettura come strumento di crescita e sviluppo culturale per i bambini. L’intera città può partecipare e contribuire a questo progetto, che intende arricchire l’esperienza dei più piccoli con la magia dei libri e la gioia della narrazione condivisa.

Ogni settimana, la Biblioteca ospiterà genitori, nonni, tate con bambini per condividere letture, momenti di interazione, informazioni sui libri di qualità e sulle novità editoriali e soprattutto per promuovere la lettura in famiglia rendendola un’esperienza condivisa e piacevole. Queste attività, pensate per stimolare la curiosità e sviluppare le capacità linguistiche dei bambini, si svolgeranno, naturalmente, in un ambiente sicuro, accogliente e adatto alle loro esigenze.

La Biblioteca De Nava, inoltre, si impegna a rendere “Nati per Leggere” un programma inclusivo e accessibile. Saranno, infatti, organizzate letture speciali per bambini con bisogni educativi speciali, e il personale della biblioteca, insieme ai volontari, sarà a disposizione per suggerire risorse e strumenti di supporto.

L’obiettivo è coinvolgere l’intera comunità, creando uno spazio in cui ogni bambino si senta accolto e valorizzato. Leggere insieme ai propri figli è un dono che arricchisce la loro crescita e la loro immaginazione condividendo insieme l’amore per la lettura.“Nati per Leggere” fa parte di un programma nazionale di successo perché questa iniziativa, già attiva in molte biblioteche italiane, si è dimostrata efficace nel sottolineare l’importanza della lettura precoce.

Gli incontri settimanali alla Biblioteca De Nava forniranno alle famiglie un punto di riferimento per avvicinarsi insieme al mondo dei libri e sostenere lo sviluppo del bambino attraverso l’ascolto e la lettura. Gli incontri si terranno ogni martedì dalle 16:00 alle 18:00 presso la sala ragazzi della Biblioteca De Nava. Per informazioni: e-mail: natiperleggere.rc@gmail.com