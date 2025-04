R. & P.

SANT’ILARIO DELLO IONIO – Si terrà il prossimo 12 aprile 2025, alla Marina di Sant’Ilario dello Ionio, una giornata speciale per celebrare, tra musica e tradizioni, l’arrivo della Pasqua. Un evento ricco di emozioni, dedicato a tutte le fasce d’età, che unisce divertimento, cultura e senso di comunità.

Si inizierà alle ore 16.30, al Parco Giochi, da dove inizierà la “Caccia all’uovo”, un’avventura imperdibile per tutti i bambini. In serata, a partire dalle ore 21.30, spazio a una ricca offerta Street Food per tutti i gusti. A seguire, il concerto dell’artista Armando Quattrone che porterà sul palco la sua musica calda e coinvolgente.

L’iniziativa, promossa dalla Consulta Giovanile di Sant’Ilario dello Ionio con il supporto dell’amministrazione comunale e la collaborazione di sponsor locali, rappresenta un’occasione di valorizzazione del territorio e di riscoperta delle tradizioni e della partecipazione collettiva.