di Simona Ansani – Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Occasione sprecata per la Locride, che questa mattina poteva dare un forte segnale di solidarietà, di ribellione, di coraggio verso tutte le donne vittime di violenza, e le troppe invece di femminicidio. La manifestazione promossa dal movimento spontaneo Riprendiamoci i Consultori ha organizzato in Piazza dei Marteri, l’incontro per dare voce a tutte le donne che dicono “NO”, ma non sono ascoltate.

Quelle donne siamo tutte, nessuna esclusa. Tutte per contrastare il patriarcato, ancora presente in molte famiglie. In pochi dunque in Piazza, troppo pochi, per urlare il dolore delle donne vittime di uomini ossessionati, malati, crudeli. Meritavano di più questa mattina, e potevamo fare la differenza, perché da sempre si scende in piazza e nelle strade per manifestare, per cercare di contrastare un fenomeno o per difendere i propri diritti. Inutile “urlare” sui social, oggi avevamo una grande occasione grazie al movimento spontaneo Riprendiamoci i Consultori, che ha cercato di sensibilizzare tutte le donne. Un sassolino è stato lanciato nel mare dell’ipocrisia e siamo certi che l’incontro di oggi sia il primo di una lunga serie, auspicandoci che più donne siano presenti, perché insieme possiamo fare rumore.

VIDEO ESCLUSIVO